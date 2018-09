Santa Marinella Esplosione in villa | morto Ermanno Raffi

Roma - esplode un villino a Santa Marinella : morto un 63enne : Roma, 6 set., askanews, - A causa di una forte esplosione, nella notte è crollato parzialmente un villino di due piani a Santa Marinella, sul litorale di Roma: dalle macerie è stato estratto il corpo ...

Santa Marinella - esplosione in una villetta. Un morto : Questa notte, verso le 2, si è verificata una grave esplosione in una villetta a schiera a Santa Marinella, in provincia di Roma. Un'abitazione in via dei Gladioli è crollata, probabilmente a causa di una bombola di gas che ha provocato la deflagrazione al primo piano. Il proprietario della casa in cui è avvenuta l'espulsione, un uomo di 63 anni, ha perso la vita. Il suo corpo è stato estratto dalle macerie. Cinque appartamenti vicini alla ...

Santa Marinella - occupa un vecchio casello ferroviario e lo trasforma in centrale di spaccio : arrestato 29enne : Un vecchio casello ferroviario ormai in disuso è stato trasformato in una centrale di spaccio. Accade a Civitavecchia, dove gli agenti della polizia di Stato insieme ai carabinieri hanno arresto U. M.,...

Donna di 38 anni investita sulle strisce mentre attraversava a Santa Marinella. Illeso il figlio neonato - pochi passi dietro di lei : Una Donna è stata investita sulle strisce pedonali nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino Roma. La Donna di 38 anni è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dov'è ricoverata in pericolo di vita.Illeso, fortunatamente, il figlio piccolo. A quanto ricostruito, la 38enne attraversava spingendo il passeggino vuoto mentre il bambino era in braccio alla nonna sul marciapiede. ...

Santa Marinella - investita sulle strisce lancia il figlio neonato e lo salva : lei è gravissima : Stava facendo una camminata con il bebè di 11 mesi nel passeggino. Ma mentre attraversava l'Aurelia, sulle strisce pedonali, per dirigersi verso il porticciolo di Santa Marinella, una Panda condotta ...

?Lo yacht più grande del mondo fa tappa a Santa Marinella : Lo yacht più grande del mondo è arrivato a Santa Marinella. O meglio, davanti alle coste della cittadina laziale, poichè "A", questo il nome della barca, è...