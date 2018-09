Santa Marinella Esplosione in un villino | un morto

Roma - esplosione in villetta sul litorale : un morto/ Santa Marinella - ultime notizie : corpo carbonizzato : Roma , esplosione in villetta sul litorale : almeno un morto , si cercano altre possibili vittime tra le macerie. La deflagrazione nella notte, estranee le cause.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:33:00 GMT)

Santa Marinella - occupa un vecchio casello ferroviario e lo trasforma in centrale di spaccio : arrestato 29enne : Un vecchio casello ferroviario ormai in disuso è stato trasforma to in una centrale di spaccio . Accade a Civitavecchia, dove gli agenti della polizia di Stato insieme ai carabinieri hanno arresto U. M.,...

Donna di 38 anni investita sulle strisce mentre attraversava a Santa Marinella. Illeso il figlio neonato - pochi passi dietro di lei : Una Donna è stata investita sulle strisce pedonali nella tarda serata di ieri su via Aurelia a Santa Marinella, vicino Roma. La Donna di 38 anni è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, dov'è ricoverata in pericolo di vita.Illeso, fortunatamente, il figlio piccolo. A quanto ricostruito, la 38enne attraversava spingendo il passeggino vuoto mentre il bambino era in braccio alla nonna sul marciapiede. ...