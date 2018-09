Salvini | “Siamo ai processi politici come in Turchia  I giudici si rassegnino | ora

M5s - Di Battista anti-Salvini : “Siamo diversi dalla Lega”/ “Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Europa - Salvini : “Siamo vicini a svolta continentale”. Orbàn : “Massimo rispetto. Da Ungheria tutto sostegno possibile” : Salvini “in Ungheria gode di totale rispetto, se vi si candidasse vincerebbe”. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in conferenza stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano. Ha aggiunto: “Siamo disposti a dare tutti gli aiuti possibili” per “la difesa dei confini”, ho detto a Salvini “anche che i migranti che sono già qui vanno riportati a casa loro. Bruxelles ...

Diciotti - l’appello di Laura Boldrini a Salvini : “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” : Durante l’ultima puntata di InOnda (La7) Laura Boldrini, in collegamento dal porto di Catania, rivolge un appello accorato a Matteo Salvini affinché faccia sbarcare le 11 donne ancora costrette a bordo della nave Diciotti “in condizioni precarie”. L'articolo Diciotti, l’appello di Laura Boldrini a Salvini: “Siamo al grottesco. Se è un uomo faccia sbarcare le donne” proviene da Il Fatto ...

Salvini parla della Diciotti e indossa la polo degli Alpini - l’Ana replica : “Siamo apartitici - non vogliamo accostamenti” : Siamo “un’associazione apartitica” e “ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto“. Gli Alpini rispondono con un comunicato all’ultima diretta Facebook di Matteo Salvini sul caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera nel porto di Catania. Il ministro dell’Interno nel video ...

Fico smarca i 5 Stelle da Salvini : “Siamo forze distinte e alternative”. Tav? “Non dimentichiamo la battaglia per il no” : “Siamo forze politiche ben distinte e alternative”. E’ il presidente della Camera Roberto Fico a tracciare una linea identitaria tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sui migranti, sulle grandi opere come la Tav, sulla legge Mancino, sulla legge sul caporalato. E’ la terza carica dello Stato (non per la prima volta) a far sentire più forte la voce del Movimento. Questa volta lo fa con un’intervista a Repubblica, ...

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie legali d’accesso per i migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere

Salvini affila le armi per il vertice in Austria : “Siamo sovranisti ma ognuno a casa sua” : Clima molto teso nel governo alla vigilia dell’incontro dei ministri dell’Interno della Ue a Innsbruck. La divisione questa volta non è di poco conto. A Palazzo Chigi però minimizzano, escludono screzi tra ministri, in particolare tra Matteo Salvini e Danilo Toninelli. Solo una divisione di ruoli tra chi ha un ruolo politico e chi istituzionale, tr...