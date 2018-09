Salvini | bastato mostrare taser per evitare rissa | grazie forze ordine

romadailynews

(Di giovedì 6 settembre 2018) Roma – “Sperimentazione del, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare unatra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ilper bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti ealledell’! Avanti cosi’, con la volonta’ di introdurre ilanche per la Polizia Ferroviaria, per la Polizia Locale e per la Polizia Penitenziaria”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.