Salute | medici in “burnout” | doppio rischio di commettere errori

Firenze. Salute e medicina di genere : costituito il sistema regionale : E’ stato costituito il sistema toscano per la Salute e la medicina di genere, di cui fanno parte il Centro

Parco della Salute - dubbi dei medici : "L'area su cui sorgerà è contaminata" : Forse non sarà una totale 'stroncatura', come sottolineano gli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle, ma il documento che l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino ...

Salute - Grillo : presidi delle forze dell'ordine contro violenze ai medici : "Le ripetute e gravissime aggressioni nei pronto soccorso e negli ospedali ai danni del personale sanitario, non possono avere alcuna spiegazione e giustificazione. I fatti anche di queste ore ...

Salute - tattoo e camice bianco : i pazienti non diffidano dei medici tatuati : Basta una passaggiata in spiaggia per vedere giovani e non sfoggiare almeno un tatuaggio, ma che succede se una sirena o un tribale spuntano dal camice bianco? La passione per i tatuaggi (e per il piercing) – un po’ a sorpresa – non rischia di minare la fiducia del paziente. E’ quanto emerge da uno studio americano pubblicato online su ‘Emergency medicine Journal’. La ricerca ha coinvolto 7 medici attivi nel ...

Marcello dell'Utri esce dal carcere per motivi di Salute. I medici : 'Rischio morte improvvisa' : Marcello dell'Utri è uscito dal carcere di Rebibbia dove scontava una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di ...

Salute : “Su omeopatia e medicine complementari troppa disinformazione” : Cure naturali, medicine complementari, omeopatia, fitoterapia, agopuntura. Dietro ognuna di queste definizioni ci sono pratiche con tanta storia e ricerca alle spalle, ma gli italiani in materia sono confusi, troppo spesso perchè hanno come unica fonte d’informazione il web – i social in particolare – dove tra fake news e bufale, è difficile orientarsi. “Spesso chi critica non conosce e critica senza aver visto i ...