Rugby – Coppa Italia | ufficializzato il calendario 2018 19

(Di giovedì 6 settembre 2018)il/19 didiLa Commissione Organizzatrice Gare ha definito ildella/19 al via nel weekend 13/14 Ottobre. Rispetto alla stagione passata, con sei squadre a contendersi la, saranno otto le compagini che proveranno ad aggiudicarsi il primo titolo stagionale che nel Febbraiosi è aggiudicato il Lafert San Donà nella sua ultima denominazione come Trofeo Eccellenza. La formula dellaPartecipano le squadre che hanno preso parte al Campionato di Eccellenza 2017/18 e che non hanno acquisito il diritto di disputare le Coppe Europee. Si gioca nelle stesse date della manifestazione internazionale EPCR 13 – 20 ottobre08 – 15 dicembre12 – 19 gennaio 2019. La competizione si articola su due Gironi composti da 4 squadre ciascuno formula all’na, con gare di andata e ritorno ...