Rousseau ancora sotto attacco | online i dati dei donatori del M5S

(Di giovedì 6 settembre 2018) L’hacker è sempre lo stesso, rogue0, il sito bucato anche, la piattaformadel Movimento 5 stelle. L’intrusione questa volta ha permesso di raccogliere e posizionarei nomi in chiaro di alcuni simpatizzanti che hanno staccato assegni, oltre ai loro indirizzi mail e gli importi donati al Movimento. pic.twitter.com/qZ3zdtcLok — Mao Tze Chang (@MaoTzeChang) 5 settembre 2018 Ad agosto del 2017, rogue0 aveva già preso di mira la piattaforma, per dimostrarne la fragilità e la scarsa attenzione che gli amministratori destinavano alla tutela della privacy e della riservatezza degli iscritti. Una situazione che non è sfuggita al Garante per la privacy che, a gennaio del 2018, aveva invitato il Movimento 5 stelle ad attuare le misure necessarie per rendere più sicuro l’ambiente su cui la piattaforma è implementata, minacciando peraltro sanzioni. Una raccomandazione che Davide ...