Rossi | ' Pace con Marquez? No problem' Ma non gli stringe la mano

Rossi e la pace con Marquez : 'Nessun problema fra noi'. Ma gli nega la stretta di mano : Resta il gelo tra Valentino Rossi e Marc Marquez dopo le tensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto negli ultimi anni. Nella conferenza stampa alla vigilia delle prime libere del Gp di San ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano : “Pace con Marc Marquez? Non ci sono problemi”. Ma il Dottore nega la stretta di mano! : Valentino Rossi è naturalmente il grande protagonista in vista del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il Dottore si trova al secondo posto in classifica a 59 punti di distanza da Marc Marquez e spera di poter disputare una bella gara di fronte al proprio pubblico. Il centauro di Tavullia scenderà in pista in quella che è davvero la gara di casa e andrà a caccia del podio in sella alla Yamaha ...

Marquez a Valentino Rossi : “Voglio fare pace”/ MotoGp : “Non ho problemi con lui - ho già provato a scusarmi” : Marquez a Valentino Rossi: “Voglio fare pace”. MotoGp, ultime notizie: “Non ho problemi con lui, ho già provato a scusarmi”. Il pilota della Honda sui fischi dei tifosi avversari...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:25:00 GMT)

MotoGP - Marquez : 'Rossi? Vorrei far pace con lui. Ho anche provato a scusarmi' : ROMA - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi e in una intervista a Sky Sport alla vigilia del gran premio di Misano dice chiaramente che vorrebbe riappacificarsi con il campione marchigiano....

MotoGp Honda - Marquez : «Vorrei fare pace con Rossi» : In un'intervista a Sky Sport lo spagnolo ha detto senza mezzi termini: ' Vorrei far pace con lui. Non ho alcun tipo di problema con Valentino. Quando in Argentina era tutto più tranquillo ho fatto un ...

MotoGP - Marc Marquez : “Vorrei fare pace con Valentino Rossi. I fischi sul palco? Non mi danno fastidio ma…” : Marc Marquez si sta preparando per il GP di San Marino 2018 che si correrà nel weekend sul circuito di Misano. Il Campione del Mondo in carica guida la classifica generale con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, un margine confermato dopo che a Silverstone non si è corso a causa delle avverse condizioni meteo. Il pilota della Honda vuole mettere un ulteriore sigillo e ipotecare il titolo iridato ma, prima di gettarsi in pista, lo spagnolo ...

MotoGP - Marquez in esclusiva a Sky : 'Voglio far pace con Valentino Rossi' : Marc Marquez e Valentino Rossi, un rapporto non sempre idilliaco e che nelle ultime stagioni si è deteriorato in seguito alla serie di screzi in pista tra i due. Ora il campione del mondo della Honda ...

MotoGp – Dai fischi alla pace con Valentino Rossi - Marquez sincero : “ho fatto un errore” : Marc Marquez, la pressione e la pace con Valentino Rossi: il leader della classifica piloti di MotoGp a cuore aperto E’ tutto pronto per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo la cancellazione della gara di Silverstone per la mancanza delle condizioni di sicurezza in pista, i piloti adesso si sfideranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse In vista ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in pRossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “Flat tax nella pRossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

MotoGp - Marquez su Rossi : «Per la pace non dipende da me» : ROMA - Marc Marquez sembra sempre più padrone di questa stagione, avendo chiuso la prima parte con la nona vittoria in carriera al Sachsenring. Lo spagnolo però in un'intervista al quotidiano spagnolo ...

MotoGp – Marquez e la pace con Valentino Rossi : “avevamo risolto. Cosa altro devo fare?” : Marc Marquez il rapporto con Valentino Rossi: lo spagnolo e la ‘pace’ col suo rivale-- Nona vittoria consecutiva, per Marc Marquez, al Sachsenring: lo spagnolo della Honda si è aggiudicato il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, l’ultimo prima della breve pausa estiva. In Germania, Marquez, si è in qualche modo congratulato con Valentino Rossi, secondo in classifica piloti, per i risultati che riesce ad ottenere, ancora ...

MotoGp - pace fatta tra Valentino Rossi e Marquez? È un’illusione ottica! I due ”piloti” sono solo due piccoli tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez insieme? I due piccoli tifosi-amici, durante le qualifiche del Sachsenring, fanno ripensare alla pace mai ritrovata tra lo spagnolo ed il Dottore Valentino Rossi e Marc Marquez che chiacchierano tranquillamente al Sachsenring sono un vero e proprio miraggio per i tifosi. Eppure sul circuito tedesco è sembrato così per qualche attimo. I bimbi tifosi protagonisti di questa storia, indossando i colori dei due ...

Italia - 'il pRossimo rallentamento economico sarà il giudice di pace' : D'altro canto, l'arretratezza delle riforme potrebbe diventare lampante tra qualche mese, quando l'economia rallenterà, a maggior ragione se la decelerazione coinciderà con la progressiva riduzione ...