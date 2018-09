Roma ko a Benevento in amichevole

La Roma dei giovani va ko con il Benevento - 2-1 - : reti di Insigne - Asencio e Bucri : Il Benevento festeggia i suoi 89 anni con una vittoria sulla Roma di Di Francesco che esce sconfitta per 2 a 1 dal Ciro Vigorito . Il tecnico giallorosso torna al 4-3-3, assente De Rossi per gestione ...

Diretta/ Roma Benevento (risultato live 0-0) streaming video e tv : occasione per Letizia! : Diretta Roma Benevento , streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca al Ciro Vigorito, un'amichevole durante la sosta per le nazionali(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:32:00 GMT)

Roma - ecco dove vedere l'amichevole col Benevento : Questa sera, alle 18:00, Benevento - Roma sarà trasmessa in tutto il mondo in diretta su Twitter. L'account in lingua italiana del Club, @OfficialAS Roma , effettuerà il live della amichevole degli uomini di Eusebio Di Francesco. Oltre all'account Twitter, i tifosi ...

Probabili formazioni/ Roma Benevento : info e orario - le ultime novità live (amichevole) : Probabili formazioni Roma Benevento : info e orario , le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo al Vigorito, per la partita amichevole attesa oggi 6 settembre.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:43:00 GMT)

Roma - il 6 settembre amichevole contro il Benevento al Ciro Vigorito : Per tenere alta la concentrazione durante la sosta per le nazionali, Eusebio Di Francesco ha dato il via libera per organizzare un'amichevole a dieci giorni prima della ripresa del campionato. Giovedì ...