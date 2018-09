Roma - esplode un villino a Santa Marinella : morto un 63enne : Roma, 6 set., askanews, - A causa di una forte esplosione, nella notte è crollato parzialmente un villino di due piani a Santa Marinella, sul litorale di Roma: dalle macerie è stato estratto il corpo ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cutrone allo scadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1 : È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata ...

Roma - incredibile a Monteverde : un boato scuote il quartiere - si apre una voragine ed “esplode” un altissimo “Geyser” [FOTO e VIDEO] : Risveglio di paura stamattina all’alba, intorno alle 06:00, per centinaia di residenti di Roma, nel quartiere Monteverde, dove un forte boato ha preceduto il crollo di un tratto di asfalto e l’esplosione di un altissimo getto d’acqua molto potente, che ha raggiunto il secondo piano di una palazzina allagando i balconi di alcuni appartamenti come neanche durante un nubifragio… La voragine ha inghiottito parzialmente ...

Roma - esplode una palazzina : due feriti tra cui un vigile del fuoco : Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco Continua a leggere L'articolo Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco proviene da NewsGo.

Roma - esplode palazzina a La Storta : 2 feriti - anche un pompiere/ Ultime notizie : ipotesi fuga gas da bombole : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:18:00 GMT)