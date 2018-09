Roma | controlli a Monte Mario e Tomba di Nerone | un arresto e 4 denunce

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

Roma : Controlli a Fiumicino - 5 denunciati per furto : Roma – Continuano i Controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nei pressi dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, i Carabinieri hanno svolto numerosi servizi di controllo sia all’interno dello scalo che lungo le vie adiacenti. Durante il servizio, hanno denunciato cinque passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di due cittadine croate di 56 e 36 anni, un giordano di 45, uno ...

Roma : Controlli Carabinieri su negozi che vendono alcol a ubriachi : Roma – Contro il degrado nel quartiere Esquilino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante stanno sfruttando tutti gli strumenti legislativi a disposizione. Oltre a reprimere ogni forma di illecito, con arresti e denunce per spaccio, furti e aggressioni, negli ultimi mesi, per arginare il fenomeno dell’ubriachezza molesta, motivo scatenante di molte delle risse che sfociano nella zona di piazza Vittorio Emanuele, stanno ...

Roma. Trastevere controlli movida : Cronaca di Roma – La movida del rione Trastevere rimane costantemente sotto la lente dei Carabinieri del locale Comando Compagnia che anche la scorsa sera hanno messo in atto un servizio ad hoc lungo i vicoli dello storico quartiere. Il bilancio dei nuovi controlli e’ di un pusher arrestato e di altre 2 persone denunciate a piede libero. Lo spacciatore – un cittadino senegalese di 46 anni nella Capitale senza fissa dimora e con ...

Roma : controlli al Colosseo - 2 arresti e 21 denunce : Roma – Continua l’attivita’ della task force messa in campo dai Carabinieri di Roma per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nelle zone di maggiore attrazione turistica della Capitale. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dell’8° Reggimento “Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma sono entrati in azione anche nella giornata di Ferragosto arrestando 2 persone, ...

Roma - controlli Gdf al Colosseo : guide turistiche abusive e acqua pericolosa : ... i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i "Baschi Verdi" hanno sorpreso numerose ...

Roma : GdF - al Colosseo controlli su abusivi : Roma – Al Colosseo guide turistiche abusive e venditori di acqua potenzialmente pericolosa: i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i “Baschi Verdi” hanno sorpreso numerose guide turistiche per stranieri, sprovviste di qualsiasi titolo e autorizzazione. Numerosi poi i sequestri nei confronti dei venditori ...

Roma - controlli durante la movida a Trastevere : un arresto e multe a locali : Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. durante la massiccia attivita' sono state controllate e identificate circa 500 persone e ...

Nuovi controlli a campo nomadi Roma : ANSA, - Roma, 31 LUG - In corso controlli della polizia e dei vigili urbani nel campo nomadi di Castel Romano, tra i più grandi della Capitale. Secondo quanto si è appreso, l'operazione congiunta è ...

Roma : Ugl - bene controlli congiunti polizia-vigili : Roma – “Per anni abbiamo denunciato le precarie condizioni di sicurezza dei caschi bianchi Romani, impiegati in inutili quanto rischiosi piantonamenti, ad insediamenti che si erano nel tempo trasformati in vere e proprie enclavi di illegalita’ diffusa. Diamo atto a Comando generale ed amministrazione comunale di essere riuscito finalmente a cambiare l’approccio, demandando le attivita’ di controllo ad operazioni ...

Roma : Controlli a Trastevere - un arresto e due denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di una persona arrestata e due denunciate, trovate in possesso di droga, due coltelli, una mazza da baseball e arnesi da ...

Roma : Controlli nel rione Esquilino - 2 denunce : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino e del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” hanno controllato un’associazione culturale, in zona Esquilino, le cui attivita’ hanno provocato lamentele, da parte dei residenti della zona, a causa dell’alto volume della musica e delle “strane” frequentazioni. Entrati nel locale, i poliziotti hanno constatato che l’associazione ...

Roma - controlli antiabusivismo al Colosseo : controlli antiabusivismo al Colosseo. controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree comprese tra il Colosseo e i Fori Imperiali; le operazioni sono mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale. Il bilancio: una persona denunciata a piede libero, 31 ambulanti abusivi sanzionati per complessivi 160mila euro, oltre 630 articoli sequestrati e 8 Daspo Urbani emessi nei confronti di altrettante persone. Fonte: Agenzia Vista ...

Roma - pullman turistici - le falle nei controlli : Centro senza regole : Un gigante di acciaio ogni minuto ieri ha calpestato l'asfalto dove giovedì sera ha perso la vita la ventiduenne Caterina Pangrazi. Questo il flusso record di pullman e open bus nella centralissima ...