Ritorna “Una Pila Alla Volta” | il più importante progetto di comunicazione sulla raccolta

meteoweb.eu

: Ritorna la Delta Integrale: ce ne sono solo 20 a 300mila euro l’una Le immagini - Corriere : Ritorna la Delta Integrale: ce ne sono solo 20 a 300mila euro l’una Le immagini - fabiocastelli_ : RT @RaffaeleFitto: Il #M5S fa marcia indietro sui vaccini. Ritorna l'obbligo Una vittoria della #scienza, ma anche di quei presidi, sindaci… - Dekhart3 : @IlariaBifarini ...aggiunti a svariate migliaia... Per costituire una situazione di tipo detentivo ci sarebbe un au… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) In occasione della Settimana Europea dellae riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione delUnaVolta, dedicatosensibilizzazione sull’importanza delladifferenziata di pile e accumulatori portatili in Italia. Forte del successo dello scorso anno, ilinizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e ragazze delle scuole medie italiane. Le squadre partecipanti affronteranno un percorso informativo e didattico sul tema delladelle batterie esauste e si sfideranno in un contest a distanza in cui dovranno produrre contenuti multimediali che testimonieranno il loro impegno nelladifferenziata e convinceranno amici e parenti a fare altrettanto. I contenuti prodotti dalle squadre potranno poi essere votatipiattaforma del: ...