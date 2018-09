Ride | il thriller adrenalinico dove si pedala per sopravvivere

gqitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Nel percorso di rinascita del cinema italiano contemporaneo di genere che, timidamente, si sta facendo strada negli ultimi anni, con pellicole sperimentali, si può tranquillamente, anzi, a tutta velocità, inserire, in sala dal 6 settembre. Un film complesso a più livelli, tanti quanti quelli che affrontano i duers acrobatici Max e Kylie, che si ritrovano in una gara di downhill estremo in senso lato: non ci sono regole, nemmeno quelle morali, da rispettare, tranne quella di “Non fermarti, Corri”. Si, forte, per, come si scopre chilometro dopo chilometro. La mente, anzi, le menti del progettosono quelle di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro – i due Fabio&Fabio del fortunato Mine del 2016 – che sono indicati come i “supervisori artistici” della pellicola diretta da Jacopo Rondinelli, regista noto per videoclip e ...