Report Istat | in Italia solo 13mila uniti civilmente | crollo dei matrimoni

Istat - Report sulla popolazione : in calo i matrimoni e quadruplicati i divorzi : Forte calo dei matrimoni e aumento dei divorzi. È quanto rilevato dall’Istat nell’ultimo report sulla popolazione residente per stato civile: tra i 25 e i 34 anni non sono ancora sposati l’81% degli uomini e il 65% delle donne. Il confronto tra i dati appena pubblicati e quelli del censimento del 1991 mette in evidenza profondi cambiamenti: sono oltre 3 milioni i coniugati in meno a vantaggio di un corrispettivo aumento di celibi e ...