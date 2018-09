Renzi scalda ancora i militanti Pd a Ravenna | ma lui e i suoi non sono pronti per il

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) "Vedo che qui c'è un fan club di Burioni! Allora l'abbiamo trovato il candidato per il congresso...". Pausa. "Sto scherzando...". Matteoscherza e intrattiene molto alla Festa nazionale del Pd di, incassa applausi, risate complici e ovazioni dalla foltissima platea venuta qui ad ascoltarlo. Un successo, si può dire, l'ex segretario, ma lui e inonper la prossima tappa: il congresso. Quando glielo urlano dalla platea, "congresso subito!", lui resta interdetto. Il candidatoanonon c'è, nemmeno nel "fan club di Burioni" che l'ex premier scorge alla Festa Dem parlando di vaccini. E alloraviene qui per un discorso molto animato ma stringato (nemmeno un'ora) e soprattutto per dire: "Non vengo alla festa dell'Unità a partecipare al gioco delle polemiche tra le componenti interne al Pd". Applausi ...