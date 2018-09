Recensione Poco F1 : Il Nuovo Top Di Gamma Economico : Recensione Poco F1. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Poco F1: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Poco F1 pro e contro Recensione Poco F1 Inutile girarci troppo attorno: Poco F1 è il Nuovo top di Gamma da comprare attorno ai 300 euro. Non è perfetto, certo, ma a 300 euro non c’è nessun altro che possa […]

Recensione Honor Play : uno scherzetto poco simpatico (sì - ma per la concorrenza) : Ecco la nostra Recensione di Honor Play, un fulmine a ciel sereno che porterà non pochi grattacapi ai brand che sgomitano nella fascia media. E' uno smartphone che ha tutto e online costa già meno di 300 Euro, un best buy fatto e finito. L'articolo Recensione Honor Play: uno scherzetto poco simpatico (sì, ma per la concorrenza) proviene da TuttoAndroid.