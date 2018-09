Reati fiscali | Gdf sequestra 234 mln di beni | 100 indagati

Reati fiscali - 110 indagati per truffa e riciclaggio/ GdF - Operazione Evasion bluffing : sequestri per 234 mln : Reati fiscali, 110 indagati per truffa e riciclaggio: l'Operazione della Guardia di Finanza dal nome "Evasion bluffing". In corso sequestri in tutta Italia per 234 milioni.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:58:00 GMT)