Raggi-Frongia | il 23 settembre torna la ‘Roma half marathon’

(Di giovedì 6 settembre 2018) Roma – “Il 23vi aspettiamo in via della Conciliazione per la seconda edizione della RomaMarathon. E’ un evento che vuole trasmettere un messaggio di pace al mondo intero”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia, in un video pubblicato sui social, in cui compare insieme all’assessore comunale allo Sport, Daniele. “Abbiamo scelto la corsa perche’ e’ uno sport universale- ha aggiunto- e consente di unire le persone e unire i popoli: e’ questo l’obiettivo che vogliamoungere”.ha invece sottolineato che oltre alla mezza maratona, ci sara’ anche una 5 chilometri, “alla quale lo scorso anno parteciperano, famiglie e bambini”. L'articolo: il 23la ‘Romamarathon’ proviene da RomaDailyNews.