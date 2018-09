Radio Italia emittente ufficiale de Il Tempo delle Donne 2018 - : Marco Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia commenta così la partnership: "Siamo felici di essere la Radio ufficiale di questa tre giorni di incontri, spettacoli e ...

Mediaset acquista Radio Montecarlo : ora è il primo gruppo Radiofonico italiano : RadioMediaset, società controllata da Mediaset spa, ha acquisito il 100% delle azioni di Rmc Italia spa che edita Radio Montecarlo. Radio Montecarlo è una Radio d'élite, con un posizionamento unico, ...

Monti a Radio 24 : molti italiani mi chiedono di tornare : "Sì spesso" ha risposto Mario Monti, senatore a vita, a chi gli domandava se qualcuno, per strada, lo abbia mai fermato per chiedergli di tornare in politica. "Ci sono alcuni, devo dire molto molto rari, che mi avvicinano per dire "Auguro a lei e a sua moglie la peggiore delle morti". "Ma", prosegue Monti, ai microfoni di 24mattino di Maria ...

VIDEO F1 - GP Italia Monza 2018 : il team Radio di Vettel dopo la pole di Raikkonen. Convinto di essere primo - poi la delusione… : La Ferrari ha dominato le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1: Kimi Raikkonen ha conquistato un’incredibile pole position precedendo Sebastian Vettel. Il tedesco non l’ha presa benissimo: Convinto di aver strappato il primo posto, ha esultato con un urlo perentorio durante il team radio ma dai box gli è arrivata la comunicazione che il compagno di squadra aveva fatto meglio di lui. Il quattro ...

F1 – Dall’idea di concludere la carriera in Ferrari ai suoi strani team Radio - Vettel italiano vero : “amo tutto dell’Italia” : Sebastian Vettel confessa il suo amore per l’Italia in una lunga intervista, il tedesco della Ferrari omaggia il nostro Paese alla vigilia del Gp di Monza L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Tra ...

Classifica dei brani più trasmessi dalle Radio italiane : Baby K ancora in testa : L’estate è quasi terminata e noi siamo già arrivati alla trentaquattresima settimana di questo 2018. E, come ogni weekend, puntuale arriva la Classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Per la seconda settimana di fila a dominare l’airplay è Da zero a cento di Baby K, colonna sonora della campagna pubblicitaria estiva della Vodafone che le ha dato una grossa spinta come è accaduto con Ghali e la sua Cara Italia lo scorso ...

FM World permette di ascoltare tutte le stazioni Radio italiane gratuitamente e senza pubblicità : FM World è un'applicazione che permette di ascoltare gratuitamente tutte le stazioni radio italiane in live streaming e di rimanere aggiornati sulle ultime novità che riguardano il mondo delle radio. L’interfaccia semplice ed immediata offre la possibilità di navigare fra le stazioni radio oppure di ascoltare un’anteprima di cosa sta trasmettendo ogni emittente. L'articolo FM World permette di ascoltare tutte le stazioni radio italiane ...

Salvini : "Faremo Radiografia dell'Italia che soffre" : Matteo Salvini questa mattina, mercoledì 15 agosto, è a San Luca, in Calabria, la città in cui nessuno ha il coraggio di candidarsi per la poltrona di sindaco. Il ministro dell'Interno ha detto:"Alcuni colleghi europarlamentari dicono che San Luca è la capitale mondiale della 'ndragheta, ma San Luca è altro, è agricoltura, è tradizione e sono felice di passare la mattina di Ferragosto qui. Purtroppo nel pomeriggio devo andare a Genova per una ...

Ospiti in scaletta a Radionorba Battiti Live ad Andria il 16 agosto su Italia1 con Ermal Meta e Lorenzo Fragola : La serata di Radionorba Battiti Live ad Andria verrà trasmessa su Italia1, in prima serata, giovedì 16 agosto. Tanti sono stati gli Ospiti che si sono esibiti in occasione dell'evento di Radionorba, artisti italiani ed internazionali le cui esibizioni rivivranno in TV giovedì 16 agosto. L'evento non verrà trasmesso in diretta: la serata è stata registrata lo scorso 15 luglio ed approderà in televisione con un mese di ritardo rispetto alla ...

Velivolo francese in Italia non risponde alla Radio. I caccia si alzano i volo : Hanno lasciato la loro base per una chiamata di emergenza. Due caccia Eurofighter F-2000 della Aeronautica militare nostrana sono decollati per intercettare e controllare un Velivolo Cessna 650.L'aereo civile francese, partito da Parigi, stava attraversando i cieli Italiani per raggiungere la Grecia. A un certo punto, però, i responsabili del traffico aereo hanno perso il contatto radio con la cabina di pilotaggio. Immediato è scattato ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce su Italia1 il 9 agosto da Luca Carboni a Ghali e Dear Jack : La tappa di Radionorba Battiti Live a Lecce approda questa sera su Italia1. Oggi, giovedì 9 agosto, l'evento registrato lo scorso luglio verrà trasmesso in prima serata su Italia1 dalle ore 21.20. Alla conduzione dell'evento ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che accoglieranno sul palco molti ospiti italiani per la presentazione dei rispettivi singoli estivi in radio. L'ospite internazionale della seconda tappa di Radionorba ...