“Quella cosa che mi ha detto” Matteo Salvini ed Elisa Isoardi | roba privatissima Hai

caffeinamagazine

: La Ruocco M5S) dice che “la disoccupazione elevata avvalora l’idea di enormi potenzialità”. No Carla, quello è il t… - marattin : La Ruocco M5S) dice che “la disoccupazione elevata avvalora l’idea di enormi potenzialità”. No Carla, quello è il t… - marcofurfaro : Il razzismo è quella cosa per cui Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'interno, fa tweet, dirette Fb e duemi… - elisatoffoli : Missione compiuta,e torno a casa con occhi nuovi.Solo adesso so di aver viaggiato!Di essere partita.Solo adesso ho… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ora manca davvero un soffio. Ci siamo quasi alla prima dia La Prova del cuoco che fu di Antonella Clerici. Inizierà il prossimo 10 settembre su Raiuno e lei, compagna del vicepremier e ministro dell’Interno, chiaramente non vede l’ora. La conduttrice ed ex modella si sta preparando al grande giorno “seguendo passo passo tutte le fasi del programma, dall’allestimento dello studio alla scelta degli ospiti”, ha detto qualche giorno fa all’AdnKronos. Perché “’La Prova del cuoco’ è un marchio storico di Raiuno, che ormai è entrato nelle case degli italiani, diventando un vero e proprio amico di famiglia”. Quindi la sua sfida sarà fare “in modo che il pubblico lo senta ancora più vicino”. La Clerici? “Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’ – ha aggiunto la ...