“Quella brutta storia di soldi” Fiorello | l’indiscrezione che fa mobilitare la Rai

caffeinamagazine

: La Ruocco M5S) dice che “la disoccupazione elevata avvalora l’idea di enormi potenzialità”. No Carla, quello è il t… - marattin : La Ruocco M5S) dice che “la disoccupazione elevata avvalora l’idea di enormi potenzialità”. No Carla, quello è il t… - oceanvdove : la morte più brutta in tutti i film di hunger games è stata quella di prim hands down - SuperElis2 : RT @emizzettatta: @borghi_claudio @Joel_S_Beaumont @sys_res Concordo, qualcuno degli 'esperti' sostiene che le cose brutte capitano solo in… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Sembra proprio chestia tornando in Rai. Dopo una piccola parentesi da freelance sul web e una ancor più ristretta in Sky, sembra che Rosario sia intenzionato a tornare sui suoi passi. Eppure qualche settimana fa, il settimanale “Chi” aveva annunciato l’abbandono del progetto da parte di viale Mazzini dopo che l’organizzazione del programma si era complicato per questioni burocratiche con il Comune di Roma. Al Corriere della sera peròdice chiaro e tondo: “Non sto dicendo addio alla Rai, anzi sono prontissimo”. Ma allora, cosa è successo veramente, nei meandri oscuri degli uffici della direzione della tv di Stato? Lo show doveva andare in onda in autunno per quattro puntate da un teatro tenda (ancora da allestire) nell’area Tor di Quinto, a Roma. Su questo dettagliosi sarebbe impuntato, ma con tutti gli ostacoli e le ...