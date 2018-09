Quanto bisogna essere preoccupati per una crisi del debito italiano?

Ecco quando e per Quanto tempo bisogna alzarsi dalla sedia per evitare il rischio diabete e tumori : Secondo uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, c’è una semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà: alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. Brevi periodi di attività ripetuti regolarmente ridurrebbero le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che ...