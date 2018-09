Prosegue il successo di Pokémon GO | da giugno gli utenti spendono in media 2 | 5 milioni di

eurogamer

: Prosegue il successo di #PokemonGO : da giugno gli utenti spendono in media 2,5 milioni di dollari al giorno. - Eurogamer_it : Prosegue il successo di #PokemonGO : da giugno gli utenti spendono in media 2,5 milioni di dollari al giorno. - commetoitorino : Visto il grande successo, prosegue l'apertura del nostro Temporary Store con sconti dal 60% al 70% su tutti i brand… - spacelotusss : RT @unifreenews: E' ufficiale, prosegue il successo #Iliad: superati i 2 milioni di utenti in poco più di tre mesi dal lancio, avvenuto lo… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un report pubblicato dall'azienda di rilevazioni statistiche Sensor Tower sottolinea i grandissimi risultati registrati daGO, che ad anni dal suo arrivo su dispositivi mobile continua ad essere un'inarrestabile macchina da soldi.Per il documento di Sensor Tower, riportato da MyNintendoNews, gliin2,5di dollari al giorno inGO, un dato registrato dallo scorsoquando l'update che ha introdotto gli amici e gli scambi è stato pubblicato. Il periodo sotto osservazione ha visto inoltre un aumento del 39% dei ricavi, rispetto ai due mesi precedenti all'update.Sembra quindi cheGO, almeno per il momento, non sia lontanamente vicino alla fine del suo ciclo vitale. Un trend che non sembra rallentare e anzi, accelera con il passare degli anni. Che ne pensate della notizia? Ilricosso daGO è meritato?Read more…