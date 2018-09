ilfattoquotidiano

: Aemilia, l’ultimo atto del processo. Il pm Mescolini promosso procuratore capo: la battaglia per la nomina al Csm - fattoquotidiano : Aemilia, l’ultimo atto del processo. Il pm Mescolini promosso procuratore capo: la battaglia per la nomina al Csm - TutteLeNotizie : Processo Aemilia verso la sentenza, i pm nelle repliche chiedono il carcere subito in caso… - LuigiManfred63 : RT @fattoquotidiano: Processo Aemilia verso la sentenza, i pm nelle repliche chiedono il carcere subito in caso di condanna -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Illa. Ai pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi è bastato un solo giorno per replicare alle arringhe difensive e per chiedere che ai quindici imputati ancora in libertà ai quali è contestato il capo 1, l’appartenenza alla ‘ndrangheta, venga applicata la misura cautelare inse ritenuti colpevoli. È la logica conseguenza delle pene richieste per i quindici, oltre 300 anni tra rito ordinario e abbreviato, che rischiano dunque l’immediata carcerazione dopo laprevista a metà ottobre. Tra i più noti di loro c’è Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore della nazionale Vincenzo. Poi i fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli, definiti dal giudice dell’udienza preliminare Alberto Ziroldi “la forza economica in Emilia di Nicolino Grande Aracri”, arrestati e scarcerati ben tre volte, l’ultima in aprile dal Tribunale del Riesame, tra il 2015 ed oggi. ...