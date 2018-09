Ponte Morandi | Toti | entro settembre tutti gli sfollati avranno un tetto

Ponte Morandi - parla Gilberto Benetton : "Se verranno accertati errori prenderemo provvedimenti" : Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile, a non abbassare mai la guardia". Così Gilberto Benetton, imprenditore tessile la cui famiglia controlla Autostrade per l'Italia, parla per la prima volta dal crollo del Ponte Morandi di Genova.

Viadotto Morandi - Toti : il Ponte di Renzo Piano pronto entro il 2019 : Ai funerali di Genova “lo scrosciante applauso ai rappresentanti del Governo e della Regione significa che c’è ancora fiducia di fronte alle istituzioni. Si dice che i genovesi sono famosi per il mugugno. Ma in questo caso non hanno mugugnato per niente, hanno stretto i denti e si sono rimboccati le maniche. La cosa importante è che questa tensione morale non vada scemando, bisogna tenere la guardia alta. Perché la vera emergenza ...

Ponte Morandi - Benetton : “Il disastro di Genova un monito perenne a non abbassare mai la guardia” : “Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile e per sempre angoscioso nei nostri cuori, a non abbassare mai la guardia e continuare a spingere il management, che ha la responsabilità della gestione, a fare sempre di più e di meglio, nell’interesse di tutti, e ripeto tutti“: lo ha dichiarato Gilberto Benetton, fondatore del gruppo omonimo, al Corriere della Sera. L'articolo Ponte ...

Ponte Morandi - riapre la pizzeria in zona rossa chiusa dopo il crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...

Toninelli : 'Sensori sul Ponte Morandi per far rientrare le famiglie' : 'Sosterremo famiglie e imprese. Faremo un decreto che riguerderà i mutui. Il Mef è al lavoro. Faremo di tutto per dare il massimo'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo ...

Prima dell'alba | Prima puntata | Il crollo del Ponte Morandi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22.03 Salvo Sottile cita i 10 morti nel parco del Pollino Prima di occuparsi del ponte Morandi. E si va a Genova. E' il 29 agosto e Sottile raccoglie le testimonianze di chi c'era, di chi ha visto, di chi ha avuto paura. E si racconta la notte degli sfollati.prosegui la letturaPrima dell'alba | Prima puntata | Il crollo del ponte Morandi pubblicato su TVBlog.it 05 settembre 2018 21:30.

Genova - crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Ponte Morandi - il grido degli sfollati : fateci entrare nelle case : Vogliono riprendersi gli oggetti più cari. L'assessore al Bilancio: 'Vi parlo con il cuore non è giusto dire che le istituzioni sono mancate' -

Ponte Morandi : Autostrade - erogati primi contributi a studenti zona rossa : Roma, 5 set. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia ha versato i primi contributi per l'acquisto dei libri di scuola a favore di 38 studenti che abitano all'interno della zona rossa. Per raccogliere le richieste, si legge in una nota della società, continuano ad operare i due Punti di contatto allest