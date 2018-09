Ponte Morandi | Toninelli | “Pressioni? Furono di Aiscat Diffidò a pubblicare

Ponte Morandi Genova - 20 indagati. Anche Autostrade e Spea : Tra le accuse omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti

Indagate 20 persone e le società Autostrade e Spea Engineering per il crollo del Ponte Morandi a Genova : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e le società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente per il crollo del Ponte Morandi a Genova che il 14 agosto ha provocato la morte di 43 persone. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.Le due società rispondono di omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato ...

[L'inchiesta esclusiva] Il mistero della manutenzione sul Ponte Morandi e il progetto milionario pagato con l'aumento dei pedaggi : Fu eseguita la corretta manutenzione ordinaria sulla pila 9 che provocò il crollo del ponte Morandi? E' questo uno dei nodi centrali della vicenda. Emerge sempre più con chiarezza che il cedimento ...

Ponte Morandi - parla Gilberto Benetton : 'Se accertati errori - verranno prese le decisioni che è giusto prendere' : "Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile, a non abbassare mai la guardia". Così Gilberto Benetton, imprenditore tessile la cui famiglia controlla ...

Ponte Morandi - finalmente parla Benetton : 'Siamo stati in silenzio per rispetto' : Rompe il silenzio Gilberto Benetton , e lo fa con il Corriere della Sera nella prima intervista dal giorno del disastro del Ponte Morandi del 14 agosto scorso, in cui sono morte 43 persone. 'Il ...