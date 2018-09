Ponte Morandi | parla Gilberto Benetton

blogo

(Di giovedì 6 settembre 2018)hato per la prima volta dopo il crollo dela Genova, la cui manutenzione spettava ad Autostrade per l'Italia, società della "sua" Atlantia. Lo ha fatto in una intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato:"Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile e per sempre angoscioso nei nostri cuori"Sul fatto che la famiglianon ha commentato prima questo tragico evento, l'imprenditore ha detto:"Dalle nostre parti il silenzio è considerato segno di rispetto. Edizione, la nostra holding, hato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo ...