Ponte Genova | ci sono 20 indagati | nella lista responsabili di Autostrade e del ministero

Crollo Ponte Genova : il 14 settembre alle 11 : 46 suoneranno le sirene in città : La città di Genova, a un mese dal Crollo del ponte Morandi, il 14 settembre alle 11:36 osserverà un minuto di silenzio e i genovesi, se possono, scenderanno in strada al suono di tutte le sirene della città: lo rende noto il sindaco Marco Bucci su Facebook. I genovesi si riuniranno alle 17:30 in piazza De Ferrari “per ricordare una delle più grandi tragedie della città e del Paese e per ritrovare insieme la speranza nel ...

Genova - 20 indagati per crollo Ponte Morandi : tra cui dirigenti ministero e vertici Autostrade : Venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo...

Gilberto Benetton - "Silenzio su Ponte di Genova per rispetto"/ Ultime notizie : "Festa a Cortina? Ecco perché" : Gilberto Benetton “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “ponte di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia di Genova? Segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre parti – dice ...

Genova - venti indagati per il crollo del Ponte Morandi : tra le accuse l'omicidio stradale : venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo...

La procura di Genova sta indagando 20 persone e la società Autostrade per il crollo del Ponte Morandi : La procura di Genova ha iscritto nel registro delle notizie di reato venti persone per il crollo del ponte Morandi. La società Autostrade per l’Italia, concessionaria del tratto autostradale dove si trovava il ponte, è accusata di aver avuto una The post La procura di Genova sta indagando 20 persone e la società Autostrade per il crollo del ponte Morandi appeared first on Il Post.

Crollo Ponte Morandi - primi 20 indagati : anche Mit e Autostrade/ Ultime notizie : Toti - “presto Decreto Genova” : Genova, Crollo Ponte Morandi: le Ultime notizie su demolizione e piano ricostruzione. I primi indagati, anche tra Autostrade e Mit. Scontro Aiscat-Toninelli sulle concessioni(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:45:00 GMT)

