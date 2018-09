Ponte di Genova | indagate 20 persone | per Autostrade responsabilità amministrativa

Per il crollo del Ponte di Genova 20 indagati più Aspi e Spea : La procura ha iscritto nel registro degli indagati le società Autostrade e Spea Engineering per responsabilità dell'ente - Le accuse a vario titolo sono quella dell'omicidio stradale, la più grave ...

GILBERTO BENETTON - “PRONTI A DECISIONI GIUSTE”/ Ponte Genova - “monito indelebile - in silenzio per rispetto” : GILBERTO BENETTON “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “Ponte di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste DECISIONI”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:11:00 GMT)