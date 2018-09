Polonia | Jerzy Brzeczek | “Italia favorita”

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) “Giochiamo in trasferta, anche per questo l’Italia e’ la squadra favorita ma abbiamo una buona base, tanti giocatori che conoscono il campionato italiano e i loro avversari quindi mi aspetto una gara di valore da parte nostra. Siamo venuti qui con il massimo rispetto per la Nazionale italiana, il mio obiettivo è vedere quanto siamo cresciuti in questi giorni di lavoro insieme”. Così il ct polacconel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna, primo impegno della Nations League. “Ho chiesto ai miei giocatori di giocare da squadra, in maniera equilibrata, senza pensare a dare la priorita’ in termini di attenzione a un reparto rispetto a un altro – ha aggiunto il c.t. della-. Non guardo indietro a quello che e’ stato il ...