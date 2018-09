Pogba ammette | “con Mourinho rapporti normali”

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 settembre 2018) “Ho dimostrato maturità in finale sul campo e fuori, penso sia stato quello il momento in cui la gente si e’ accorta della mia maturazione, di un giovane giocatore che e’ diventato esperto e che da’ tutto per la sua squadra e per il suo Paese”. Così il centrocampista della Francia campione del mondo, Paul, in un’intervista mandata in onda da Sky Sport 24 a poche ore della sfida contro la Germania valida per la Nations League. C’e’ spazio anche per parlare del Manchester United e delle voci del suo presunto cattivo rapporto con il tecnico dei “red devils”. “Tra me ec’e’ una relazione normale tra giocatore e allenatore, penso ad allenarmi tutti i giorni, a dare il massimo e a cercare di vincere con la mia squadra”, ha spiegatoche commenta anche le indiscrezioni di mercato. ...