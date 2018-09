POCHI LAUREATI Perché quel pezzo di carta non serve più a lavorare?

Istat - in Italia POCHI diplomati e laureati : il 24% non studia e non cerca lavoro : L'Istat ha diffuso il suo report sui livelli di istruzione. Troppo pochi i laureati, appena il 18,7% dei 25-64enni contro il 31,4% della media Ue. pochi anche i diplomati, solo il 60,9% rispetto a una media europea del 77,5%. Siamo poi al primo posto nell'Ue per i Neet: sono 2 milioni e 189mila i giovani che non studiano né cercano lavoro.Continua a leggere