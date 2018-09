Piazza Affari | netto calo registrato da Saras

Piazza Affari : sviluppi positivi per Enel : Protagonista il gruppo energetico , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,07%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Enel più ...

Piazza Affari apre in lieve calo : l'indice Ftse Mib a -0 - 09% : Piazza Affari apre la seduta in lieve calo, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,09% a 20.562,55 punti. Apertura in netto rialzo, invece, per lo spread fra Btp e Bund tedesco, con un differenziale a ...