Piano parla di' Visioni' e pensa a Genova

Crollo ponte - procuratore : presto per parlare di responsabilità. Renzo Piano in regione : Cozzi: avanti con gli accertamenti, demolizione del ponte in modo da catalogare i pezzi, no allo sfarinamento, non consentirebbe il proseguimento delle indagini -

“Un Piano Marshall sui ponti - Autostrade collabori”. Parla Dell’Orco : Roma. La linea è tracciata, indietro non si torna. Almeno, questo richiede la tattica: ché se di bluff si tratta, bisogna comunque mantenere la faccia dura, lo sguardo inflessibile. “Il ministro Toninelli lo ha ribadito: di fronte a un disastro simile, non si può fare finta di niente”. Michele Dell’

'Un Piano Marshall sui ponti - Autostrade collabori'. Parla Dell'Orco : Roma . La linea è tracciata, indietro non si torna. Almeno, questo richiede la tattica: ché se di bluff si tratta, bisogna comunque mantenere la faccia dura, lo sguardo inflessibile. "Il ministro ...

Grillo ci riprova : "Referendum sull'euro" - poi torna a parlare del Piano B : "Non dico di lasciare l'Euro, ma di lasciar decidere al popolo italiano con un referendum". Risponde così Beppe Grillo, fondatore di M5s, a Ian Bremmer che, in una...

EMMA MARRONE/ “Mi parli Piano parla del coraggio che ci vuole in amore” (Wind Summer Festival) : EMMA MARRONE torna sul palco del Wind Summer Festival 2018 in occasione della quarta puntata, in onda questa sera giovedì 26 luglio su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:34:00 GMT)

George Clooney e l’incidente in moto - parla il conducente dell’auto : “Camminavo Piano. Ho cercato di consolarlo - era spaventato” : “Camminavo piano, non sono un pirata della strada. Mi sono fermato e ho soccorso il conducente dello scooter”. A parlare così è Antonello Viglino, l’uomo che si è scontrato con George Clooney lungo la statale 125, a pochi chilometri dall’ingresso di Olbia. Il sessantottenne è stato intervistato da La Stampa per ricostruire quella che deve essergli sembrata la scena di un film. L’incidente, le cui responsabilità ...

'Dobbiamo prepararci al cigno nero'. Savona è tornato a parlare di Euro e Piano B : Potrebbe avvenire come un caso inatteso, e potrebbe colpire l'economia italiana. Per questo, spiega, che è necessario prepararsi a gestire quello che non è la normalità della nostra esperienza, la ...