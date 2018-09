Perde la fede nuziale | i medici gliela ritrovano nello stomaco

Lanciano - Perde la fede nuziale : i medici la trovano nel suo stomaco - : L'anello apparteneva alla moglie defunta ed è stata individuata dopo un esame diagnostico al Pronto Soccorso, dove si era recato per un lieve malore

Us Open : Federer ko a sorpresa - Perde con il numero 55 John Millman negli ottavi : New York. Clamorosa sorpresa negli ottavi di finale degli US Open: lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e del seeding, è stato eliminato dall'australiano John Millman, numero 55 Atp, nel match che chiudeva il programmas ull'Arthur Ashe Stadium: 3-6 7-5 7-6, 7, 7-6, 3, lo score, dopo 3 ore e 34 ...

Tra inflazione ed esercito infedele - Maduro Perde presa sul Venezuela : L’iperinflazione è la conferma quotidiana in carne propria del triste fatto che al peggio non c’è fine. Farsi un giro a Caracas per credere. Cinque zeri tolti d’imperio al tasso di cambio tra moneta nazionale e dollaro, salario minimo moltiplicato di 34 volte per arrivare all’equivalente di 30 dolla

Starace : 'Per Federer è una sconfitta anche Perdere finale di Wimbledon' : In un'intervista a Sky Sport, Potito Starace , ex numero 27 del mondo ATP, ha commentato la sconfitta di Roger Federer nel torneo di Wimbledon per mano di Kevin Anderson ai quarti di finale, resa ancora più pesante per il ...

La festa del M5s per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio Perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

