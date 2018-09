Per Londra il responsabile dell’avvelenamento a Salisbury è Putin

Londra : scambi in positivo Per United Utilities : scambia in profit United Utilities , che lievita dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in ...

Londra : scambi al rialzo Per Severn Trent : Seduta vivace oggi per Severn Trent , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...

Londra : sviluppi positivi Per Centrica : Grande giornata per Centrica , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,35%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Mayerling in diretta via satellite dalla Royal OPera House di Londra : Quest’anno la Royal Opera House festeggia i dieci anni delle sue dirette via satellite nei cinema iniziate nel 2008 con

SKRIPAL - MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE Per 2 RUSSI : MOSCA VS LONDRA/ Ultime notizie - GB non fornisce dati : Caso SKRIPAL, Inghilterra: MANDATO di arresto per due RUSSI: Ultime notizie, si tratta di Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Per Scotland Yard tentarono di uccidere l'ex spia e la figlia (Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 21:46:00 GMT)

Skripal - Londra accusa due russi Per l'avvelenamento dell'ex spia con il gas nervino. Mosca : una provocazione : La polizia britannica ritiene di aver raccolto «sufficienti indizi» per emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di due presunti cittadini russi per la tentata...

Londra - due russi sospettati Per Skripal : 14.15 Scotland Yar ha raccolto "indizi sufficienti" contro due cittadini russi sospettati per l'avvelenamento,con gas nervino, dell'ex spia russa russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. L'accusa sarebbe cospirazione e tentato omicidio, e un mandato di arresto internazionale sarebbe già pronto nei confronti di Petrov e Bosdhirov,ma Londra pensa che i due viaggiassero sotto falso nome. Da quanto si apprende da Londra,la Gran Bretagna non ...

Londra : giornata depressa Per Nmc Health : Si muove verso il basso Nmc Health , con una flessione dell'1,96%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nmc ...

Londra : seduta euforica Per Royal Mail : Brillante rialzo per Royal Mail , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,95%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Royal Mail mantiene ...

Chelsea - terza maglia Per Sarri : Stamford Bridge e Londra nel nuovo kit : Si tratta di una novità assoluta nel mondo del calcio pensata dalla società sul modello dei team della NBA. Premier League, tutti i video Guarda tutti i video

Paura a Londra - aggressione con acido a Notting Hill : tre Persone ferite : Tre persone sono state ferite in una "aggressione con sostanze nocive" avvenuta a Notting Hill intorno alle 14. Sul posto sono presenti ambulanze e vigili del fuoco.Continua a leggere

Londra : violenta contrazione Per Persimmon : Aggressivo avvitamento per Persimmon , che tratta in perdita del 2,38% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Da Londra alla Somalia Per rieducare i figli : “Troppo occidentali” : Lo scorso anno, per 91 adolescenti inglesi di origine somala, l’incubo è iniziato con la scusa di un viaggio in Somalia per rivedere i parenti dopo tanti anni. Poche settimane dopo, la triste scoperta che Londra non l’avrebbero più vista, che i vestiti da teenager li avrebbero dovuti abbandonare e che i fidati genitori si erano trasformati nei loro...

Londra : sviluppi positivi Per Whitbread : Grande giornata per Whitbread , che sta mettendo a segno un rialzo del 17,44%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...