Per l'Ilva di Taranto il giorno della svolta : E alla fine la svolta per l'Ilva di Taranto è arrivata. Anche i sindacati hanno detto sì all'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto per evitare i licenziamenti e riassorbire gli ...

Mattarella soddisfatto Per la chiusura dell'accordo su Ilva : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso 'soddisfazione' per la chiusura dell'accordo sull'Ilva di Taranto siglato oggi al Mise con il colosso indiano ...

Ilva - più assunzioni dirette e soldi Per gli esodi : così Di Maio ha migliorato il “piano Calenda” e convinto i sindacati : Da una parte 10.700 assunzioni subito in Ilva da parte di AmInvestco, la garanzia di azzerare gli esuberi rimasti nel 2023 senza tagliare gli stipendi e 250 milioni di soldi pubblici per incentivare gli esodi. Dall’altra 10mila dipendenti diretti subito riassunti più 1.500 posti di lavoro garantiti attraverso la Società per Taranto e Genova a partecipazione statale – attraverso enti locali e Invitalia – con 200 milioni per ...

Mattarella soddisfatto Per la chiusura dell'accordo su Ilva : Roma, 6 set., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "soddisfazione" per la chiusura dell'accordo sull'Ilva di Taranto siglato oggi al Mise con il colosso indiano ...

Ilva - Mattarella soddisfatto Per accordo : 19.08 L'accordo sull'Ilva siglato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico da sindacati, azienda e commissari è stato accolto positivamente anche dal Quirinale. Da quanto filtra da ambienti del Colle la notizia della chiusura della lunghissima vertenza è stata accolta con "soddisfazione" dal presidente Sergio Mattarella.

Ilva - Di Maio : “È l’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale Per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Ilva - sindacati revocano scioPero 11/9 : 17.10 Dopo l'accordo sull'Ilva siglato al Mise, i sindacati hanno revocato lo sciopero che era stato proclamato per l'11 settembre da Fim,Fiom,Uilm e dall'Usb. Lo ha annunciato il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini. "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per fare dell'Ilva un'impresa più forte e più pulita", ha detto l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Matthieu Jehel dopo l'intesa. E plaude Confindustria. "E'un bel ...

Ilva - Furlan - Cisl - : accordo strategico Per tutto il Paese : Roma, 6 set., askanews, - 'E' davvero importante la firma oggi dell'accordo sull'Ilva che tutela l'occupazione dei lavoratori in tutti i siti produttivi, il diritto dei cittadini di Taranto al ...

Ilva - ArcelorMittal : inizia Percorso impresa più forte e pulita : Roma, 6 set., askanews, - 'Oggi è l'inizio di un lungo percorso per fare dell'Ilva un'impresa più forte e più pulita'. Così l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Matthieu Jehel, ha commentato l'...

Ilva - a Taranto il sit in di 24 ore dei cittadini Per chiedere la chiusura : "Non c'è più tempo" : La protesta era già stata programmata da tempo, ma arriva proprio nel giorno dell'accordo per la cessione dell'acciaieria ad Arcelor Mittal per cui invece festeggia il sindaco Melucci: "C'è ancora tanto da fare, ma possiamo guardare al futuro con maggior fiducia"

Ilva - c’è l’accordo Per 10.700 assunzioni. Fiom : «Ora referendum dei lavoratori» | : Trattativa verso la conclusione: azzerati gli esuberi. Alle 13 il nuovo incontro con i vertici e Di Maio|

Ilva - c'è l'accordo Per 10.700 assunzioni. Ma i sindacati : ora il referendum dei lavoratori : l'accordo tra sindacati ArcelorMittal 'è fatto ma per noi, per essere fatto, deve essere approvato dai lavoratori con il referendum'. Lo ha detto Francesca Re David, segretaria generale Fiom, uscendo ...

Ilva - Di Maio : “Miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni. Per lavoratori no esuberi e no Jobs act” : “Sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati ovviamente i rappresentanti dei lavoratori, in cui si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio arrivando al Mise, in merito all’accordo raggiunto sul dossier Ilva. In attesa delle firme ufficiali, Di Maio ha rivendicato: “Possiamo dire che non ci saranno ...

Ilva - c'è l'accordo Per 10.700 assunzioni. Ma i sindacati : ora il referendum dei lavoratori : l'accordo tra sindacati ArcelorMittal «è fatto ma per noi, per essere fatto, deve essere approvato dai lavoratori con il referendum». Lo ha detto Francesca Re David, segretaria...