Pensioni | Tito Boeri contro Matteo Salvini su quota 100 | Pericoloso screditare i

RIFORMA Pensioni 2018/ Continua il dibattito sul contributo di solidarietà Inpgi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Continua il dibattito sul contributo di solidarietà Inpgi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 agosto(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Nuove critiche a Tito Boeri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Nuove critiche al Presidente dell'Inps Tito Boeri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:16:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ La preoccupazione degli investitori esteri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La preoccupazione degli investitori esteri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 luglio(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:56:00 GMT)

Pensioni - Tito Boeri torna su quota 100 e 41 : 'Insostenibili' : Il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, è tornato a dire la sua sulle proposte quota 100 e 41 [VIDEO] pensate dal nuovo Governo per superare la riforma Fornero. A suo avviso, le due misure, senza paletti, ossia secondo le promesse di Salvini e Di Maio in campagna elettorale, saranno insostenibili per le casse statali e, dunque, irrealizzabili. Se non venissero posti paletti anagrafici, spiega Boeri, il costo sarebbe di oltre 20 miliardi l’anno e ...

Pensioni - Di Maio : ‘Sulla legge Fornero ci hanno mentito come sui vitalizi’ (VIDEO) : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio torna oggi a parlare di vitalizi e Pensioni. Mentre si resta in attesa di conoscere i dettagli del piano per il superamento della legge Fornero [VIDEO] che prevede la quota 100 per tutti, la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e la quota 41 per i lavoratori precoci, il vicepremier pentastellato rilancia la battaglia per il taglio degli assegni Pensionistici privilegiati ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Partito Pensionati : no a contributo di solidarietà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 16 luglio. Ganga: c’è spazio per cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Pensioni : continua a distanza il dibattito sui numeri tra Salvini e Boeri : Vive su Marte? " Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, July 4, 2018 In un editoriale pubblicato dal Corriere della Sera, Alberto Alesina, professore di economia all'università di Harvard, ha illustrato ...

Mara Carfagna contro Tito Boeri : 'Gli immigrati non salvano le Pensioni' : Non si possono 'sostituire le culle vuote con i barconi dei migranti'. Mara Carfagna contesta la convinzione del presidente Inps Tito Boeri che ritiene l'immigrazione necessaria al finanziamento del ...

Senza immigrati niente Pensioni. Tito Boeri insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Riforma Pensioni 2018/ Contro Tito Boeri anche Giorgia Meloni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Tito Boeri e la replica di Giorgia Meloni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:52:00 GMT)