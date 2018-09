Pensioni quota 100 | news 6 9 | Salvini dice no ai paletti INPS

Pensioni - Fornero : «Quota 100? Da Salvini solo uno slogan. A pagare saranno i giovani» : Il piano di pensionamento anticipato e l’idea di un automatismo tra uscita a 62 anni e assunzione di giovani è valutata con scetticismo da giuslavoristi ed economisti interpellati dal Sole 24 Ore. L’ex ministro Fornero, artefice della riforma attualmente in vigore: «Rifiuto l’affermazione per cui per dare lavoro a una persona bisogna mandarne via un’altra: le economie che creano occupazione lo fanno ...

Pensioni - Salvini conferma : 'Subito Quota 100 per tutti - senza paletti - per creare lavoro' : Il vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha rilasciato un'intervista all'autorevole quotidiano 'Il Sole 24 ore', pubblicata sul numero odierno di mercoledì 5 settembre. Il leader della Lega Nord ha parlato di diversi argomenti come il Lavoro, la flat tax, il deficit, ma anche di Pensioni, una delle colonne portanti della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Salvini ha annunciato Quota 100 per tutti, senza paletti, sia per ...

Pensioni : la Quota 100 potrebbe sostituire l'Ape Sociale : Quota 100 integrale e senza paletti; [VIDEO] è questa la nuova mossa del vicepremier leghista Matteo Salvini che torna a parlare sul delicato argomento della previdenza in vista della riapertura del cantiere per la nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Il Governo al lavoro su Quota 100 Il Governo, infatti, dovra' decidere sulle misure da inserire nella Legge di Bilancio. Di fondamentale importanza, ...

Manovra verso quota trenta miliardi : copertura dal deficit - priorità Pensioni : Parole che sono suonate musica per le orecchie del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel giorno del...

Manovra - si inizia da Pensioni e reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Pensioni - cos'è quota 100 : "Saremo rispettosi degli impegni presi con gli italiani", ha garantito ieri il vicepremier Matteo Salvini , citando anche quota 100 . "Potremo così mandare in pensione chi ne ha diritto e dare posti ...

"Quota 100 integrale - senza paletti" : sulle Pensioni adesso Salvini fa la voce grossa : La posizione del leader leghista, già emersa nel vertice di governo, è "quota 100 integrale, senza paletti": per i costi...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

