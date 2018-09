Passaporto per cani

Basket - Jeff Brooks è cittadino italiano. Passaporto arrivato - sarà disponibile per Polonia ed Ungheria : Jeff Brooks è ufficialmente un cittadino italiano. L’agognato Passaporto è arrivato in tempo utile per consentire all’ala forte di 203 cm di poter essere a disposizione del ct Meo Sacchetti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket contro Polonia ed Ungheria. Classe 1989, il nativo di Louisville è stato uno dei grandi artefici dello scudetto vinto da Sassari (allenata all’epoca proprio da Sacchetti) nel 2015. ...

Fraccaro contro il doppio Passaporto per i sudtirolesi : "Atto ostile" : Riccardo Fraccaro dice la sua sull'eventualità di un doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e ...

Austria - media : svolta per il doppio Passaporto ai sudtirolesi : Sarà pronta a settembre la bozza del disegno di legge del governo Austriaco per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi . Lo annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung che parla di una "svolta" ...

Sarà pronta a settembre la bozza del disegno di legge del governo Austriaco per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi. Lo annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung che parla di una "svolta"

Migranti : migliaia in piazza a Ventimiglia per "Passaporto europeo" : migliaia di persone in corteo a "Ventimiglia città aperta", per la libera circolazione dei Migranti in Europa. "Né con Salvini, né con Minniti, apriamo i porti e affondiamo il governo" è uno degli slogan più gettonati dai manifestanti. Disagi stanno riguardando la viabilità, soprattutto all'uscita della città, in direzione della galleria che porta in Francia dove il ...