Pallavolo – Torneo di Montreux | l’Italia femminile facile contro la Svizzera

sportfair

: #GenovanelCuore c'è anche la Pallavolo con il torneo Normac AVB Genova Volley SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA Park Vol… - Stelle_Sport : #GenovanelCuore c'è anche la Pallavolo con il torneo Normac AVB Genova Volley SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA Park Vol… - asdsangiorgio : come ogni anno a settembre, torna il classico torneo di pallavolo giovanile a Chirignago - SportingTargetG : Torneo di Montreux 2018 Cina 0-3 Italia (20-25; 13-25; 13-25) [Foto Federazione Italiana Pallavolo]… -

(Di giovedì 6 settembre 2018)di: tuttoper le azzurre, 3-0 allaNeldinessun problema per la nazionale italiana, oggi vincitricela3-0 (25-15, 25-18, 25-22). Troppo netto il divario tra le due formazioni, le ragazze di Mazzanti hanno dominato sin dalle prime azioni, chiudendo velocemente il discorso. Grazie al successo l’Italia si è portato a un passo dalle semifinali, per avere la certezza bisognerà attendere il risultato di Cina-Turchia (stasera in campo alle ore 18.45). Una tra le note più positive del match per la nazionale tricolore è stato il ritorno in campo di Miriam Sylla (11 punti) che ha preso il posto di Paola Egonu. Come formazione iniziale il ct ha schierato Malinov in palleggio, opposto Ortolani, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro. Sin dall’inizio Malinov e compagne ...