Pallavolo | Italia a segno con la Cina

Pallavolo - l’Italia stende la Cina nell’ultima amichevole prima dei Mondiali : gli azzurri si impongono 3-1 : Gli uomini di Blengini hanno avuto la meglio su quelli di Raul Lozano con il punteggio di 3-1 (27-29, 25-18, 25-21, 25-21) I 3600 spettatori del PalaEstra hanno festeggiato la vittoria in rimonta dell’Italia contro la Cina nell’ultimo test match prima dell’inizio dei Campionati del Mondo che alzeranno ufficialmente il sipario domenica alle ore 19.30 nel Parco del Foro Italico. Gli uomini di Blengini hanno avuto la meglio su quelli di Raul ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile facile contro la Svizzera : Torneo di Montreux: tutto facile per le azzurre, 3-0 alla Svizzera Nel Torneo di Montreux nessun problema per la nazionale italiana femminile, oggi vincitrice contro la Svizzera 3-0 (25-15, 25-18, 25-22). Troppo netto il divario tra le due formazioni, le ragazze di Mazzanti hanno dominato sin dalle prime azioni, chiudendo velocemente il discorso. Grazie al successo l’Italia si è portato a un passo dalle semifinali, per avere la ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : il riscatto delle azzurre - l’Italia batte la Cina 3-0 : Torneo di Montreux: una brillante Italia batte la Cina 3-0 Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha superato con agilità la Cina 3-0 (25-20, 25-13, 25-13). Buona la prova delle azzurre, partite con Egonu schiacciatrice e Ortolani nel ruolo di opposto. La scelta del Ct Davide Mazzanti si è rivelata vincente, l’Italia infatti ha sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Grazie al successo Chirichella e ...

Mondiali Pallavolo - Italia-Giappone confermata al Foro Italico : Mondiali Pallavolo, Italia-Giappone si giocherà nello splendido scenario del Foro Italico di Roma: non dovrebbe piovere sulla capitale La partita inaugurale del Campionato del Mondo di Pallavolo 2018, Italia-Giappone, si svolgerà regolarmente al Centrale del Foro Italico, domenica 9 settembre alle ore 19.30. La decisione definitiva è stata presa questa mattina dopo che la Fipav, il comitato organizzatore del Mondiale, il Col di Roma e il ...

Pallavolo – Torneo di Montreux - esordio amaro per le azzurre : Italia ko contro la Turchia : Torneo di Montreux: le azzurre della Pallavolo battute all’esordio dalla Turchia 3-0 All’esordio nel Torneo di Montreux la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta 3-0 (25-18, 26-24, 25-21) dalla Turchia. Dopo un primo set difficile, le azzurre sono cresciute nel secondo parziale, venendo tuttavia superate ai vantaggi. Nella terza frazione l’Italia ha resistito sino al 16-15, prima di dover cedere alle avversarie. Domani Chirichella ...

Mondiali di Pallavolo - le partite dell'Italia su Rai 2 : Argentina e Slovenia match chiave : La prossima settimana avranno inizio i Mondiali di pallavolo di Italia e Bulgaria, i due Paesi selezionati per ospitare la manifestazione iridata di quest'anno. L'Italia di Zaytsev e Juantorena, entrambi nella lista dei convocati [VIDEO], segnera' l'esordio il 9 settembre contro il Giappone, un match sulla carta non impossibile per la Nazionale italiana. La gara contro il sestetto nipponico e le altre partite dell'Italia durante la prima fase ...

Pallavolo - giovedì l’ultimo test match pre-Mondiale dell’Italia : Pallavolo, la Nazionale Maschile alle prese con l’ultima amichevole prima del Mondiale in quel di Siena contro la Cina La Nazionale Maschile di Pallavolo è a Siena dove giovedì 6 settembre alle ore 18 (diretta Rai Sport) affronterà nuovamente la Cina nell’ultimo test match pre-Mondiale. A qualche giorno dall’inizio della rassegna iridata questo il calendario degli appuntamenti stampa. Venerdì 7 settembre alle ore 14 ...

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la Pallavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...

Mondiali Pallavolo – Meteo incerto per la prima dell’Italia al Foro Italico - Malagò svela : “si potrebbe giocare lunedì” : Incognita Meteo per la prima dei Mondiali di Pallavolo 2018 tra Italia e Giappone: l’alternativa potrebbe essere quella di giocare lunedì o spostarsi al Palalottomatica “Domenica sera alle 19.30 si giocherà la gara inaugurale del mondiale di Pallavolo tra Italia e Giappone. Salvo questioni di natura Meteorologia si giocherà al Centrale del Foro Italico, ma ci può essere l’eventualità di dover utilizzare il Palalottomatica ...

Mondiali di Pallavolo. I Sirmaniaci col cuore a metà per Italia Bulgaria : ... di chi deve dare il massimo in un Mondiale dove difesa e ricezione faranno la differenza, vista la potenza , battute a 120 km/h, degli schiacciatori più forti del mondo. Saranno 24 le Nazionali a ...

Mondiali Pallavolo - i convocati ufficiali dell'Italia : brilla la stella di Zaytsev : Il commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo ha ufficializzato la lista dei 14 convocati per gli imminenti Mondiali, in calendario dal 9 al 30 settembre. Dopo aver tenuto 16 atleti fino alla fine, il ct Blengini ha scelto chi fara' parte della spedizione azzurra ai prossimi campionati del mondo [VIDEO]. La stella della squadra è Ivan Zaytsev su cui sono riposte le speranze dei tifosi dell'Italvolley. Il fuoriclasse della ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Pallavolo : domenica il test Italia-Cina : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Sarà la Cina a mettere alla prova domenica prossima, a Padova, la condizione della Nazionale italiana di Pallavolo, dopo il periodo di preparazione in Val di Fiemme in vista del ...