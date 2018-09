Pallavolo – Europei U19 | l’Italia non conosce ostacoli | stese 3-0 le padrone di casa

Pallavolo – Europei U19 : azzurrini super - staccato il pass per le semifinali : Europei U19: l’Italia batte anche l’Olanda e conquista le semifinali Quarta vittoria di fila e qualificazione in tasca per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 femminile, che si sta disputando in Albania. Nella penultima gara della fase a gironi, Populini e compagne si sono confermate assolute padrone della Pool A, superando anche l’Olanda per 3-0 (25-21, 25-19, 27-25) e assicurandosi il pass per le ...

Pallavolo – Europei Under 20 maschili : secondo successo per l’Italia - battuta la Turchia 3-1 : La Nazionale azzurra ha superato con il punteggio di 3-1 la Turchia, secondo successo nella rassegna iridata dopo quello sulla Francia secondo successo per gli azzurrini di Monica Cresta agli Europei Under 20 maschili. Dopo la vittoria di ieri contro la Francia, infatti, l’Italia ha saputo ripetersi battendo per 3-1 (25-19, 25-19, 20-25, 25-23) la Turchia. In una giornata in cui si sono viste due vittorie per 3-2, da parte del Belgio sulla ...

Pallavolo – Europei Under 20 Maschili - domani l’esordio dell’Italia contro la Francia : domani alle ore 20, infatti, la Nazionale maschile Under 20 farà il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk Ultimo giorno di preparazione in vista dei Campionati Europei Under 20 Maschili per gli azzurrini di Monica Cresta. domani alle ore 20, infatti, Recine e compagni faranno il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk. La rassegna continentale quest’anno si svolgerà dal 14 al 22 luglio in Belgio e Olanda e ...