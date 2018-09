Palinsesto Nove | Real Time | DMAX | Giallo | Food Network | Discovery Channel 2018 - 19

blogo

(Di giovedì 6 settembre 2018) 12:17 DALLA CARTELLA STAMPA: Su, Virginia Raffaele dal 12 settembre con Come quando fuori piove in cui interpreta quattro donne completamente diverse che viaggiano in auto senza una meta appartenemente chiara. Maurizio Crozza torna dal 28 settembre in diretta con la nuova stagione di Fratelli di Crozza. Max Giusti sbanca in prima serata dal 7 ottoembre con C'è posto per 30?, programma itinerante tutto dedicato all'Italia e all'amore per la buona tavola, dove a giudicare i migliori ristoranti della Penisola c'è una giuria formata da 30 persone diverse per età, provenienza, generi, gusti. Antonino Cannavacciuolo, protagonista di O' Mare mio, in occasione dei 40 anni della Fondazione della comunità di San Patrignano, uno dei centri di recupero per tossicodipendenti più importante d'Europa, è stato invitato ad organizzare un grande pranzo per celebrare l'anniversario davanti alle ...