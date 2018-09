Palinsesti Nove | autunno 2018

davidemaggio

(Di giovedì 6 settembre 2018)La vera novità, quella da esibire in vetrina e da mettere in bella mostra è senz’altro lei: Virginia Raffaele. L’attrice è entrata a far parte della squadra di, diventando a livello di immagine il fiore all’occhiello del palinsesto/2019 del canale. Dal 12 settembre prossimo, debutterà in prime time con la fiction Come quando fuori piove, nella quale interpreterà quattro donne completamente diverse. La programmazione della rete del gruppo Discovery, presentata stamane alla stampa, avrà però anche qualche altro innesto e, soprattutto, tante conferme. “ha tantissime anime” ha sottolineato Laura Carafoli, SVP Content di Discovery Italia, svelando il prossimo palinsesto e sottolineando l’intenzione – coltivata da anni, invero – di imprimere al canale un’impronta ancor più generalista. Tale obiettivo, forse, è ancora ...