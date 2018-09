Pablo Nieto si è infortunato al Ranch di Valentino Rossi

Moto 2 - parla Pablo Nieto : “È l’anno di Pecco Bagnaia - pronto per la MotoGP” : Quattro vittorie in otto uscite, la vetta del Mondiale, abbastanza nettamente. Fino ad oggi non può che essere Francesco Pecco Bagnaia il dominatore della Moto2: l’azzurro deve confermarsi però nelle prossime uscite, sin dal GP di Germania, per riuscire a sognare in grande verso il titolo. A parlare del pilota tricolore è stato il suo team manager dello Sky Racing Team VR46 Pablo Nieto al Corriere dello Sport. Questo è l’anno di ...