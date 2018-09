Ospedale San Luca | posti letto promiscui Ultime notizie Lucca | interrogazione al

Silvio Berlusconi - giorno in Ospedale al San Raffaele : nuovi controlli al cuore dopo la visita di un mese fa : Silvio Berlusconi in ospedale. Come riporta il Corriere della Sera , il leader di Forza Italia ha trascorso un giorno e una notte al San Raffaele di Milano per un controllo programmato al cuore e ...

Gatto precipita su un passante dall'ottavo piano a Torino : l'uomo finisce in Ospedale - la padrona a processo : Si è ritrovato in ospedale perché un Gatto, scivolato dall'ottavo piano di un palazzo, gli ha provocato un trauma cranico. Il felino è morto e adesso un giudice di pace dovrà decidere se la caduta dell'animale è riconducibile a un'omissione della padrona che non ha saputo custodirlo.L'episodio risale allo scorso 27 luglio, a Torino. Il ferito, un 56enne di Chieri, stava passeggiando in via Tripoli, quando un ...

Milano - cede il controsoffitto in sala parto : attimi di tensione all'Ospedale San Paolo : Il crollo causato dalla rottura di un condizionatore e da una perdita d'acqua, il locale è stato chiuso

Roma : Sanità - concluso commissariamento prefettizzio Ospedale Israelitico : Roma – L’Ospedale Israelitico comunica di aver ricevuto dalla Prefettura della Provincia di Roma la comunicazione di cessazione della misura straordinaria e temporanea di gestione. Al 30 giugno 2018 e’ concluso l’incarico del Dott. Claudio D’Amario in qualita’ di commissario prefettizio limitatamente alla completa esecuzione contrattuale con la Regione Lazio, regolante la prestazione di servizi sanitari per ...

Ospedale del Mare allagato - la solidarietà dei manager della sanità : 'Vile atto di sabotaggio' : 'Totale solidarietà' contro l'atto 'intimidatorio' di ignoti che nella notte hanno allagato i locali al piano di sopra del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, a Napoli est. A esprimere la propria ...

Ospedale DEL MARE NAPOLI : ALLAGATO PRONTO SOCCORSO/ Ultime notizie - De Luca : “sanità sotto attacco” : NAPOLI, OSPEDALE del MARE: raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo PRONTO SOCCORSO. Ira dell'Asl e di De Luca: "atto camorristico di sabotaggio", le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Sanità : amore eterno in corsia - stessa stanza in Ospedale per Elisa e Mario : Elisa e Mario sono sposati da 64 anni. E quando sono stati ricoverati in ospedale, prima lui per un grave decadimento cognitivo e poi lei per il riacutizzarsi di una bronchite cronica, i medici non se la sono proprio sentita di separarli. Così Elisa Candeo, 83 anni, casalinga, e Mario Gabellotto, ex carpentiere di 88 anni, hanno condiviso una stanza ‘matrimoniale’ nell’Unità operativa complessa di Medicina dell’ospedale ...

'Un cazzotto in faccia - la corsa in Ospedale' : Barbara d'Urso - l'incidente di sangue : "Il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero Pronto Soccorso": Barbara d'Urso racconta l'incidente sul set di La Dottoressa Giò . Carmelita stata ricoverata in codice verde al Policlinico ...

MASTELLA - MOGLIE IN Ospedale : ABBANDONA DIRETTA TV/ Ultime notizie : cosa è successo a Sandra Lonardo : MASTELLA ABBANDONA DIRETTA tv: la MOGLIE è in OSPEDALE. Incidente domestico per Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio regionale Campania: le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Mastella abbandona la diretta tv - la moglie Sandra ricoverata in Ospedale : Sandra Lonardo, ex presidente del Consiglio regionale della Campania è stata ricoverata all'ospedale 'Rummo' di Benevento dove sarà sottoposta ad operazione per la rottura del braccio sinistro causata ...

Altri sbarchi dalla nave Diciotti : in Ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Sanità - l’Ospedale pediatrico Burlo primo in Italia : è il 28° del mondo : L’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, e’ il primo Istituto di ricerca Italiano per qualita’ della ricerca scientifica, il 28mo al mondo. Il dato – si legge in una nota dell’Istituto – e’ stato pubblicato dal “THE” – Times Higher Education, periodico inglese specializzato in valutazione della qualita’ ...