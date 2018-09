Ora solare 2018 | ecco quando arriva | spostare le lancette un’ora indietro

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) È notizia recente l’idea della Commissione europea di abolire il passaggio tra ora legale ein tutta l’Unione, venendo incontro alle richieste dei paesi dell’Est e del Nord. “La gente vuole farlo, quindi lo faremo”, ha spiegato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, annunciando una proposta a breve. Una proposta che rischia però di aprire un “caos”, se – come specificato in seguito da Bruxelles – lascerà mano libera agli Stati di scegliere se aderire all’orario estivo o invernale. In effetti su questo si sono pronunciati 4,6 milioni di cittadini – numero record per essere un sondaggio di Bruxelles – che hanno risposto alla consultazione pubblica lanciata dall’esecutivo comunitario tra il 14 luglio e il 16 agosto. E tra questi ben l’84 per cento era favorevole ad abolire ...