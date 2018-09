Ok al sequestro dei fondi della Lega Il tribunale del riesame dà ragione

Lega - la sentenza sul sequestro dei conti. Cosa potrebbe succedere? : Nelle prossime ore - forse già il 6 settembre 2018, dopo il rinvio deciso martedì 5 settembre - potrebbe venir deciso il futuro della Lega. Il tribunale del Riesame di Genova si esprimerà sul sequestro dei 49 milioni di euro da parte dello Stato, come disposto dai giudici della Corte di Cassazione che, lo scorso luglio, si erano espressi sul ricorso presentato dal pm di Genova contro Matteo Salvini, che chiedeva invece di far partire il ...

Lega - slitta sentenza su sequestro fondi/ Ultime notizie - Salvini "no cambio nome" : il nodo dei soldi : fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza.

Slitta la sentenza sul sequestro dei 49 milioni della Lega. Il Carroccio : “Soldi in cassa sono frutto di donazioni” : La decisione definitiva sul sequestro dei conti correnti della Lega Nord in relazione alla condanna per truffa sui rimborsi elettorali comminata all'ex segretario Umberto Bossi e all'ex tesoriere Francesco Belsito potrebbe arrivare nella giornata di domani. I giudici si sono riservati di decidere.Continua a leggere

Domani l'udienza del Riesame sul sequestro dei fondi della Lega. Salvini : "È l'ultimo dei miei pensieri" : È prevista per Domani l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega. I giudici non decideranno subito, ma con ogni probabilità il giorno successivo.Era stata la Cassazione ad aprile a rinviare al Riesame dopo avere accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del Carroccio, oltre a quelli già trovati, fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro, cifra stimata per ...

Giorgetti : 'Con il sequestro dei fondi la Lega non esisterebbe più' : ... oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica che non è centrosinistra e non è Movimento 5 Stelle". Giorgetti: "Salvini la sparò grossa " - Il sottosegretario alla Presidenza del ...

Giorgetti : "sequestro dei fondi?Senza soldi la Lega non esiste più" : "Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, e' evidente a quel punto che il partito non puo' piu' esistere, perche' non ha piu' soldi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti Segui su affaritaliani.it

Ponte Morandi - la Finanza al Ministero dei trasporti per il sequestro dei documenti : Le fiamme gialle anche nelle sedi di Provveditorato e Spea. L'ad di Autostrade: "Ok a cooperazione con Cdp, ma no nazionalizzazione". Toti in pressing: il governo rinunci alla flat tax per finanziare ...

Giurista - su Diciotti rischio dei reati di tortura e sequestro : C'è il rischio che nel 'caso Diciotti' vi sia una violazione di diritti, con la possibile configurazione dei "reati di tortura e sequestro", sia con riferimento alla convenzioni internazionali che per ...

Le gole della strage sotto sequestro : quattro sindaci nel mirino dei pm : CIVITA - Scatta il sequestro probatorio dell'area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del...

I resti deI ponte sotto sequestro - l'ipotesi che si fa strada è la rottura di uno strallo : sotto accusa i tiranti del pilone 9. La procura di Genova ha sequestrato i detriti e acquisito tutta la documentazione sull'infrastruttura crollata, dai progetti alle comunicazioni interne tra ...

Genova - sotto sequestro i resti del ponte : via all'acquisizione dei documenti del contratto di servizio : Via al sequestro del ponte ancora in piedi ma anche via alle acquisizioni di documenti. Su ordine della procura di Genova la squadra mobile è andata presso la sede centrale della...

Lega - chiesti 1 anno e 10 mesi per Bossi. Dal Riesame via libera al sequestro dei conti regionali del partito : Nel processo d’appello, in corso a Genova, dura requisitoria di Enrico Zucca: «Sconvolgenti e preoccupanti le “giustificazioni” dei membri del comitato di controllo»

Il Palermo chiede il dissequestro dei fondi : Il tribunale del Riesame di Palermo si è riservato di decidere sulla richiesta di dissequestro presentata dai legali del Palermo calcio e dell’ex patron rosanero Maurizio Zamparini a cui il gip, su input della Procura, il mese scorso aveva sequestrato complessivamente un milione e 135mila euro. Un milione era stato sequestrato alla società, 100 mila euro all’ex presidente rosanero. All’udienza ci sono state le repliche ...