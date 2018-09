wired

: Oclean Air, lo spazzolino smart fa tutto da solo - micheleiurillo : Oclean Air, lo spazzolino smart fa tutto da solo - SingolaritaTech : Oclean Air, lo spazzolino smart fa tutto da solo - ubaldinic : Oclean Air, lo spazzolino smart fa tutto da solo -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Si chiamaAir ed è l’ultimo degli spazzolini elettrici firmato Xiaomi che si caratterizza per il binomio vincente qualità-convenienza. Versione affinata, più leggera e durevole del fortunato modelloOne, è dotato di un’intelligenza artificiale che regola lo spazzolamento per evitare brutte sorprese. Nello specifico, riconoscendo la pressione esercitata da chi si sta lavando i denti, è in grado di rallentare l’azione di pulizia (e bloccarla nei casi estremi) al fine di salvaguardare le gengive e lo smalto. Dotato di connettività Bluetooth per connettersi con lophone Android o con l’iPhone in modo da poter seguire i piani di pulizia consigliati in base a età e abitudini alimentari o quelli personalizzabili via app, lopesa 95 grammi, ha un’autonomia di circa un mese, testine intercambiabili con gli altri modelli, si ricarica in due ore e mezzo e ...